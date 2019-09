Expansão da soja no estado serviria de estímulo social e econômico para a região

Um estudo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) mostra que o Brasil será o grande responsável por produzir os alimentos necessários para atender os mais de 9 bilhões de habitantes que habitarão o planeta em 2050. O fato chamou a atenção do pesquisador da Embrapa Rondônia Vicente de Paulo Godinho, que foi além: o Acre possui contribuição mundial.

“O Acre é uma das grandes fronteiras agrícolas que temos, e os produtores de outros estados precisam conhecer, pois é o local com maior potencial de áreas para agricultura do país. E temos o sul do estado do Amazonas, (municípios) como Apuí, Boca do Acre, Humaitá e uma série de outros que tem uma grande aptidão agrícola, terras e água. Tudo isso preservando o meio ambiente”, afirma.

A fala aconteceu durante palestra na Abertura Nacional do Plantio da Soja, que a região possui potencial e áreas para ampliação sustentável da agricultura. Durante o evento, segundo informações do Canal Rural, Godinho ressaltou que a maior fronteira agrícola da humanidade está inserida na Amazônia.

“A agricultura precisa de terras e topografia adequadas para viabilizar essa produção em larga escala. Precisamos disso para para atender a esses 9 bilhões de habitantes no mundo. A responsabilidade do agricultor brasileiro é muito grande”, diz.

Godinho ainda completou: “Estados como Rondônia e o Acre têm municípios que recebem até 2.800 milímetros de chuvas por ano. E isso proporciona a qualidade e a possibilidade de semear mais de uma cultura por ano”, conta.

