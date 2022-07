Acre precisa qualificar 11,8 mil trabalhadores em ocupações industriais até 2025

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) reativa, nesta sexta-feira, 15, a força-tarefa para o combate às queimadas e aos desmatamentos ilegais no estado. O grupo será coordenado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural e Habitação e Urbanismo (CAOP-MAPHU). O evento será realizado no auditório do MPAC, a partir das 9h.

A reativação será feita pelo procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento. A força-tarefa tem o objetivo de apurar os alertas expedidos pelas instituições técnicas e científicas, a respeito das queimadas e desmatamentos no estado.

Criada em 2020, a força-tarefa resulta de um compromisso celebrado entre os Ministério Públicos da Amazônia Legal, para a prevenção e combate ao desmatamento, às queimadas ilegais e à degradação ambiental.

Dentre as ações já realizadas pela força-tarefa, em 2020 e 2021, contam diversas fiscalizações, criação do Núcleo de Geoprocessamento do MPAC, expedição de recomendações e ações civis públicas ajuizadas. Mais de 100 alertas foram analisados pelo MPAC.