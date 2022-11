Acre recebe 1º encontro Norte e Nordeste de Aikido em novembro

Rio Branco recebe o 1º Encontro Norte e Nordeste de Aikido, que acontece nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2022, e reúne nomes renomados da arte marcial no Brasil, membros do Aikido Tan Ren Kai, que é a Organização Nacional do Aikido brasileiro. O evento acontece no Centro de Iniciação de Esportes Bonsucesso (CIE), localizado na rua Rio Grande do Sul, no bairro Aeroporto Velho.

Com abertura marcada para o dia 18 de novembro, das 18h às 21h, e nos dias 19 e 20 nos horários das 8h às 12h e das 14h às 18h. O evento conta com a presença de instrutores e praticantes de Fortaleza, Recife, Salvador e Porto Velho.

O evento é financiado pelo Fundo Municipal de Esporte e Lazer, pelo edital 05/2022, ligado à Fundação Garibaldi Brasil, da Prefeitura Municipal de Rio Branco, com objetivo de divulgar, incentivar, difundir e ampliar a prática desta modalidade esportiva.

Além disso, segundo o organizador do projeto, Leonardo de Souza, a ideia é também colocar um maior número de jovens de Rio Branco em contato com a arte, dando início a um grupo acreano que possa ter representantes nos encontros nacionais e internacionais promovidos pelo Aikido Tan Ren Kai no Brasil e Japão.

Aikido

O Aikido é uma arte marcial japonesa derivada do estudo profundo das tradições combativas existentes no Japão antigo. Sua prática tem por objetivo o desenvolvimento do caráter humano através do aperfeiçoamento do corpo e da mente.

Dentre os principais benefícios do Aikido são o aperfeiçoamento físico mental, redução do estresse, refinamento motor e fortalecimento do corpo, aprimoramento dos relacionamentos humano, gestão de conflitos internos e externos, desenvolvimento da comunicação, da colaboração, do foco e da disciplina, além da conscientização, a responsabilidade social e o saber lidar com a pressão, de forma a viver o presente.

O projeto prevê o envolvimento e participação de estudantes das escolas de Ensino Médio EE Heloisa Mourão Marques, EE Gloria Perez, EE Instituto de Educação Lourenço Filho, EE Armando Nogueira, EE José Ribamar Batista, EE Humberto Soares da Costa, EE Barão do Rio Branco, num total de 70 alunos, mobilizados e já inscritos, sendo a escolha realizada pelas escolas e sob a gestão dos professores de Educação Física e/ou gestores destas unidades de ensino e simpatizantes.

