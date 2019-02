O Governo do Acre recebeu da Polícia Federal, em doação, um avião bimotor prefixo PP FFZ para fazer atendimentos diversos, especialmente no interior do Estado. O governador Gladson Cameli comemorou o fato, anunciando que trata-se de fato muito importante de apoio para o estado e que o avião será muito útil em ações de saúde e também de Segurança Pública.

Segundo o governador, o avião que já está doado para o estado, vai atuar junto ao Samu, no atendimento dos Municípios isolados e pode também ser usado por forças da segurança pública em deslocamentos urgentes e rápidos. A doação do avião, que estava sob guarda e uso da Polícia Federal é fruto da ação do governador junto aos órgãos do Governo Federal em Brasília. Gladson espera anunciar outras ações e conquistas para o Acre ainda esta semana. O avião foi doado sem custos para o Acre.

