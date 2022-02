Acre recebe garantia de apoio federal para enfrentar enchentes

O governador Gladson Cameli reuniu-se, nesta terça-feira, 22, com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em busca de ajuda para enfrentar o problema das enchentes no Acre, e recebeu a garantia de apoio de toda a estrutura do governo federal.

Gladson Cameli relatou ao ministro a gravidade do problema das enchentes no estado, a exemplo do que ocorreu no ano passado, e explicou que a cheia já atinge o município do Jordão, com risco iminente de a inundação ocorrer também em Tarauacá e na capital do estado, Rio Branco.

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, garantiu apoio federal nas enchentes do Acre. Foto: Dilma Tavares/Repac

“Já enviei uma equipe para o Jordão, com secretários e integrantes de vários órgãos, para ajudar no que for necessário. Tivemos a notícia de que as águas haviam baixado, mas não podemos ficar parados, pois pode haver repiquete, com novas enchentes não só no Jordão, como também em outros municípios”, relatou o governador.

Gladson Cameli explicou que tem se antecipado e vem alertando sobre o problema para evitar prejuízos à população, como ocorreu na enchente passada, por isso é essencial a ajuda federal. “O Estado está viabilizando toda a sua estrutura para que juntos, governo estadual, federal e prefeituras, não deixemos a população ficar desassistida”, disse.

Apoio federal

A audiência foi marcada pelo senador Márcio Bittar, que também participou do encontro, reforçando a solicitação do apoio. Foto: Dilma Tavares/Repac

Rogério Marinho assegurou o apoio da estrutura do governo federal, lembrando a necessidade de medidas burocráticas necessárias. “Precisamos apenas da publicação do decreto de emergência”, disse o ministro, alertando ainda que os prefeitos precisam fazer a prestação de contas dos recursos liberados no ano passado.

A audiência foi marcada pelo senador Márcio Bittar, que também participou do encontro, reforçando a solicitação do apoio. Também participaram o representante do governo do Acre em Brasília, Ricardo França; o chefe da Casa Militar do Acre, coronel Carlos Augusto Negreiros e o representante do gabinete do deputado Jesus Sérgio, Tom Sérgio, que também representou as prefeituras do Jordão e Tarauacá, além de integrantes da Defesa Civil estadual e nacional.

Comentários