Os crimes contra a vida foram reduzidos em 66%, nos primeiros dez dias do novo Governo do Estado do Acre, revela a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em relação ao mesmo período de 2018.

Entre o dia 1º e esta quinta-feira, 10, foram registrados sete homicídios em todo o estado, enquanto que entre o dia 1º e o dia 10 de janeiro do ano passado, foram 21, três vezes mais que o registrado nesses dez dias de 2019.

A redução também acontece com os crimes de patrimônio e deve-se, sobretudo às ações emergenciais de combate à violência, desencadeadas pela nova gestão da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Em Rio Branco a redução ainda é mais significativa: chega a 77%, já que até quinta-feira, quatro homicídios tinham sido registrados. No primeiro dez dias de 2018, a capital do estado registrava pelo menos 18 mortes violentas.

“Os números são bem animadores com relação ao que já vivenciamos no passado”, comemora o novo secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos.

Segundo Rocha dos Santos, que é coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Acre, com vasta experiência no combate ao crime, as abordagens e revistas nos locais onde a incidência de ilícitos é comprovadamente maior inibe o crime e permite uma sensação maior de segurança para a população.

Crimes de patrimônio caem quase 60%

O monitoramento também de crimes relacionados ao patrimônio mostra que os registros de ocorrências caíram de 262, entre o dia 1º e o dia 10 de janeiro de 2018, para 105 no mesmo período deste ano. São ocorrências de roubos diversos, cuja redução foi de 59,92%.

Ainda conforme o secretário, o plano para os próximos 100 dias de governos conterá outras ações de combate ao crime, “para que atuemos de forma cirúrgica contra os diversos delitos que assombram a sociedade acreana e que afetam a tranquilidade de todos”, ressaltou Paulo Cézar dos Santos.

