Um relatório da ONG Human Rights Watch aponta que o Brasil vive uma epidemia de violência doméstica. O estudo foi divulgado nesta quinta (17) e destaca o problema da violência generalizada contra as mulheres no Brasil.

O Acre registou 14 casos de feminicídio em 2018. Os dados são da Segurança Pública do Estado (Sesp). Esse é o maior número de casos registrados no estado nos últimos três anos.

O crime teria sido causado por um acerto de contas após a jovem ter sido infiel. Luana foi morta a tiros em março de 2017, na Rua do Barro, no bairro Ayrton Sena, em Rio Branco. Durante as investigações, a Polícia Civil apontou que a jovem estava envolvida com o tráfico de drogas.