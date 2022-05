Gabriel chegou ao Flamengo em 2019, se tornando, posteriormente, um dos maiores jogadores da história do clube, tendo sido peça fundamenta para as principais conquistas recentes do Mais Querido, com destaque à Libertadores, que não acontecia desde 1981.

Todavia, este ‘casamento’ pode chegar ao fim ainda neste ano.Há algumas semanas, o Fichajes, da Espanha, destacou um interesse por parte do Atlético de Madrid, que procura por um novo centroavante e vê com ótimos olhos a contratação do jogador do Fla.

Preço de Gabigol agrada o Barcelona, que estuda fazer investida

Não obstante, além do clube Colchonero, o Barcelona também vem manifestando interesse na compra do atacante rubro-negro. De acordo com o próprio Fichajes, o Barça fez sondagens pelo brasileiro e recebeu a resposta de que Gabigol está disponível por 30 milhões de euros (R$ 160,7 milhões).

O valor agradou o clube catalão, que já definiu: irá investir em Gabi caso não consiga fechar com Lewandowski, atual prioridade da equipe para a janela de julho.

Leitura recomendada: