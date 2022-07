Acre registra 978 novos casos de covid-19 neste sábado, 16

Por Secom

A Prefeitura de Brasiléia, em parceria com a Associação dos Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia (AMPEB), estará realizando no próximo sábado, dia 16 de julho, a Marcha para Jesus do Alto Acre.

Esse grande evento religioso que contará com a participação de várias igrejas da regional, terá além de atrações locais, a presença do cantor nacional Juliano Son e do Pastor Rodrigo Sant’Anna.

A concentração será a partir das 15 horas na rotatória sentido Assis Brasil, próximo aos Frios Vilhena.

A Prefeita Fernanda Hassem e toda a equipe vêm dando total apoio ao evento.

“Estamos felizes e com o coração grato por podermos contribuir com a realização de um evento tão cheio de fé. Precisamos cuidar da nossa alma e do nosso espírito e todo evento religioso sempre terá meu total apoio e incentivo, pois sabemos que Deus é a nossa força e proteção. Convido desde já, toda a população para participar desse momento de louvor e milagres”, destacou a prefeita.

O Pastor Mário Gilson, presidente da AMPEB também falou sobre a marcha.

“É um grande evento não só para os evangélicos mas para toda a população dos municípios, pois o Alto Acre marcha para Jesus neste sábado, dia 16 de julho. Convidamos todos para participarem conosco desse grande encontro religioso, um tempo profético para essa região. Brasiléia vai tremer para a glória do nosso Deus todo poderoso. Agradecemos a prefeita Fernanda Hassem que tem nos apoiado nessa ação”. Finalizou o presidente da AMPEB.



