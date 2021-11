Acre registra apenas três casos de Covid-19 neste domingo

Devido ao serviço complementar voluntário não estar sendo realizado, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) emitiu nota público no final dessa sexta-feira, 19, para informar que suspendeu as visitas em todos os presídios do estado do Acre.

A decisão ocorreu com base no comprometimento da segurança no ambiente prisional e visando resguardar a vida de apenados, familiares e servidores.

“Destacamos que, inicialmente, a suspensão é válida para o sábado, 20, e o domingo 21, e que a administração do Iapen informará, por meio de comunicação oficial, o caso de possíveis alterações das medidas adotadas”, disse o presidente do Iapen, em exercício, Glauber Feitoza.

Comentários