Uma das drogas mais viciantes e perigosas do mundo chega ao Acre cada mais forte. Segundo levantamento, o Crack está presente em 14 cidades acreanas e aumentando o consumo a cada dia que passa. A informação é do site Observatório do Crack, que monitora o consumo da droga no Brasil.

Segundo o levantamento, cinco cidades acreana apresentam nível alto em relação aos problema no consumo da droga. São elas: Rio Branco, Xapuri, Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Assis Brasil e Acrelândia.

O crack está cada vez mais presente nas pequenas cidades e zonas rurais.

Em Tarauacá, Manoel Urbano, Sena Madureira, Epitaciolândia e Capixaba os problemas relacionados ao Crack são considerados de nível baixo.

