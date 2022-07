Acre registra mais uma morte pela Covid-19 e 224 novos casos

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), divulgou que neste domingo, 10, foram registrados 224 novos casos de coronavírus. Com os dados, o número de infectados é de 130.127 em todo o estado.

De acordo com o boletim da saúde, mais um óbito foi notificado, sendo uma paciente do sexo feminino, V. C. S, de 77 anos, faleceu no Pronto Socorro de Rio Branco no último dia 04 de julho. Agora, o número oficial de mortes por Covid-19 aumentou para 2.007.

Desde o início da pandemia, o Acre registrou 336.065 notificações de contaminação pela doença, sendo que 205.883 casos foram descartados e 55 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 123.276 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 6 seguiam internadas até o fechamento deste boletim.

