Acre registra um caso de infecção e nenhuma morte por covid-19 nesta sexta, dia 17

“Estou no meu quarto mandado e jamais vi um governo que ajuda tanto os municípios.” A declaração é do prefeito do Bujari, Edvaldo Teles, o Padeiro, durante confraternização promovida pelo Estado aos gestores municipais, parlamentares e secretários na noite desta quarta-feira, 15, em Rio Branco.

No encontro, o governador Gladson Cameli aproveitou a oportunidade para relembrar os esforços de sua administração nos últimos três anos e meio. A maior parte deste tempo foi na concentração de esforços para salvar vidas em meio ao período mais severo da pandemia do novo coronavírus.

“Enfrentamos dias difíceis, onde o mundo ficou de joelhos para essa doença. Desde a confirmação dos primeiros casos, arregaçamos nossas mangas e trabalhamos dia e noite para construir hospitais em tempo recorde, buscamos a vacina e fizemos tudo que era possível para que a nossa população tivesse o melhor atendimento e estrutura”, avaliou.

Cameli agradeceu o apoio dado pelos prefeitos, deputados estaduais, parlamentares da bancada federal e instituições na maior crise sanitária já enfrentada pela humanidade.

“A ajuda e compreensão de vocês foram fundamentais para atravessarmos esse momento. Sempre digo que somos muito mais fortes quando damos as mãos e nos unimos em prol da nossa população, que tanto depende das nossas ações. Nosso governo tem sido parceiro dos 22 municípios e é assim que continuaremos trabalhando”, pontuou.

Rosana Gomes, prefeita de Senador Guiomard, fez questão de reconhecer os esforços do Estado para assegurar melhorias que o município tanto necessita. “Esse é um governo do diálogo, que sempre nos atende e escuta nossas demandas. Só tenho gratidão ao governador, que é um grande amigo do Quinari”, ressaltou.

Para o deputado estadual Luís Tchê, o encontro promovido pelo governo do Acre é mais uma demonstração que o Estado respeita as instituições e preza pelo bem estar da sociedade. “O governador Gladson Cameli é um verdadeiro democrata e isso se reflete em sua gestão. Bom para a população, que é a principal beneficiada”, frisou.

O evento contou com a participação do prefeito de Capixaba, Manoel Maia; do prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante; do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima; do prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdélio Furtado; do prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva; do prefeito de Porto Walter, César Andrade; do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim; do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior; dos deputados estaduais Luiz Gonzaga, Manoel Moraes e Meire Serafim; do senador da República, Eduardo Velloso; e do deputado federal Alan Rick; entre outras autoridades.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários