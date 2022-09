Somados, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins terão mais de 2,5 milhões de famílias apoiadas em setembro. Valor do médio do benefício pago no Acre é de R$ 628,56, o maior do país

O Acre é o quarto estado da Região Norte com mais famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil em setembro. Desde agosto, 3.172 moradores do estado entraram no cadastro do programa e, com isso, o número total de contemplados chegou a 128.729 neste mês. Pará (1,3 milhão), Amazonas (585.137) e Tocantins (156.090) são os representantes do Norte com mais famílias beneficiadas.

A Região Norte é a terceira do país mais assistida pelo programa. Desde agosto, 68.145 novas famílias passaram a fazer parte do programa. Com isso, somadas todas as famílias do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, o Auxílio Brasil beneficiará mais de 2,4 milhões de pessoas neste mês, de todos os 450 municípios do Norte, totalizando repasses que ultrapassam R$ 1,4 bilhão.

Demais regiões

Todas as 27 Unidades da Federação apresentaram aumento no número de famílias atendidas pelo programa em relação a agosto. O Nordeste lidera, com 9,5 milhões de beneficiários e mais de R$ 5,7 bilhões em recursos transferidos.

A segunda região com maior número de atendidos é o Sudeste, onde as famílias contempladas cresceram em 155.591 neste mês, passando de 5,9 milhões para 6,1 milhões.

Na sequência, depois do terceiro lugar ocupado pela Região Norte, vem a Região Sul, onde o número de contemplados saltou de 1,340 milhão em agosto para 1,376 milhão em setembro, após o ingresso de 36.294 no programa.

Por fim, na Região Centro-Oeste 35.397 novas famílias passaram a ser atendidas pelo Auxílio Brasil em setembro, o que fez o número de beneficiários passar de 1,053 milhão em agosto para 1,089 milhão.

Pelos estados

A Bahia é a Unidade da Federação com maior número de famílias contempladas pelo Auxílio Brasil em setembro. O estado registrou um acréscimo de 49.449 famílias no programa e, com isso, o número de atendidos passou de 2,4 milhões de beneficiários no mês passado para 2,5 milhões neste mês.

Oito estados brasileiros terão mais de um milhão de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil em setembro. Depois da Bahia, São Paulo (2,4 milhões de famílias), Rio de Janeiro (1,7 milhão), Pernambuco (1,6 milhão), Minas Gerais (1,5 milhão), Ceará (1,4 milhão), Pará (1,3 milhão) e Maranhão (1,2 milhão) são os estados com maior número de beneficiários e os únicos com mais de um milhão de famílias atendidas neste mês.

Na outra ponta, Tocantins (156.090), Distrito Federal (146.903), Acre (128.729), Rondônia (120.760), Amapá (119.550) e Roraima (64.851) são os estados com o menor número de contemplados, os únicos no Brasil com menos de 200 mil famílias atendidas.

Quem tem direito?

O Auxílio Brasil é voltado a famílias em situação de extrema pobreza, situação de pobreza; e também a famílias em regra de emancipação. Em situação de extrema pobreza estão as famílias que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105,00. Já aquelas em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.Como ter acesso ao benefício?

As famílias que preencherem os requisitos para ter acesso ao Auxílio Brasil devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). A inscrição pode ser feita neste endereço eletrônico, disponível aqui.

Depois de ser incluído no Cadastro Único, o interessado precisa confirmar os dados em uma entrevista presencial que será realizada em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) das prefeituras.

