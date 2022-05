O Flamengo se prepara para voltar a campo na tarde do próximo sábado (21), às 16h30, em partida contra o Goiás, válida pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No momento, o Rubro-Negro Carioca ocupa a 16ª posição da tabela da liga nacional, com 6 pontos conquistados.

Porém, até a partida, o Mengão tem uma “dor de cabeça” para resolver internamente. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Diogo Dantas, do site “Extra”, o Mais Querido marcou uma acareação entre o técnico Paulo Sousa e o goleiro Diego Alves, depois de uma situação polêmica envolvendo os dois.

Para relembrar o caso, depois da vitória contra a Universidad Católica, o comandante do Flamengo se pronunciou sobre o motivo de não ter dado chances para Diego Alves. Depois da declaração forte do treinador português, o experiente goleiro usou as redes sociais para publicar uma foto do ex-atacante Adriano, nos tempos em que defendia o Fla. Na imagem, o Imperador aparece com uma camisa com a frase: “Que Deus perdoe essas pessoas ruins”.

Relembra a fala de Paulo Sousa que iniciou essa situação. “O Diego [Alves], após o jogo do Botafogo, onde fez o aquecimento, no dia seguinte ele reportou ao departamento médico dores no púbis um pouco dispersas. O departamento fez uma ressonância, temos que confiar no jogador. Nem tudo vai ter algo gráfico. Todos os dias um colaborador meu fala com todos os jogadores para ter sensações e perceber que nível de dor ou contrações musculares ou se dormiu bem ou mal. Para podermos ir ajustando o tipo de trabalho e as ações”.

“Ontem [segunda-feira] de manhã ele continuava a ter dores. À tarde, o nosso fisioterapeuta disse que o Diego estava melhorzinho, que se sentia capaz para poder treinar. Se vocês verificarem o que são dores no púbis e o tempo que leva para recuperação, não pode ser de um dia para o outro. Ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel na hora do almoço. E que rapidamente se recuperou e podia estar disponível para jogar”, concluiu Paulo Sousa.