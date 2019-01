Moradores da cidade de Brasiléia, localizada na fronteira do Acre, distante cerca de 244km da capital, Rio Branco, sentiram um abalo sísmico por volta das 14h30 deste sábado, dia 5 de janeiro.

Os relatos foram registrados nas redes sociais. Em pesquisa na internet, mostra que um abalo foi registrado na região do município de Tarauacá, distante cerca de 400km da capital.

Segundo as informações, o epicentro do tremor teria ocorrido a cerca de 89 km do Acre, já dentro do país vizinho, o Peru.

Nenhum relato de feridos foi registrado devido o tremor sentido pelos moradores.

Atualização

Segundo sítios especializados, o tremor sentido teve seu epicentro registrado a 572km de profundidade, próximo a fronteira com o Peru. As coordenadas 8.14s e 71.57w, ficam próximo da cidade de Rodrigues Alves.

É relatado que os abalos na região de fronteira seriam comuns e ocorrem devido à subducção da placa tectônica de Nazca, que mergulha abaixo da placa sul-americana a uma velocidade de 70 milímetros por ano.

