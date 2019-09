Nos próximos dois dias, a partir desta quinta-feira (5), o Acre será tomado por uma intensa concentração de fumaça. A visibilidade estará bastante reduzida até sexta-feira, informou o pesquisador meteorológico Davi Friale.

Toda essa fumaça, de acordo com Friale, é originária das queimadas que estão ocorrendo na Bolívia e em Rondônia e será trazida para o Acre e para o sul do Amazonas por ventos intensos que estarão soprando da direção sudeste.

As áreas mais atingidas serão o centro, o leste e o sul do Acre, o sudeste e o sul do Amazonas e praticamente todos os municípios de Rondônia.

Essa fumaça começará a sair do Acre, a partir do próximo sábado, tendo em visto a mudança de direção dos ventos que passarão a soprar de noroeste e do norte, onde não há queimadas significativas.

Acabou o período seco no Acre

Lentamente, os níveis dos rios do Acre começam a subir, pois o período mais intenso da seca já terminou. Daqui para frente, chuvas ocorrerão quase diariamente.

Pulsos úmidos do Atlântico já começaram a invadir o sul da Amazônia Ocidental, sinalizando o fim do inverno, a estação seca da região. Assim, o volume de chuvas deste mês de setembro deverá ficar acima da média climatológica na maior parte do Acre, inclusive, em Rio Branco

Entretanto, é importante que a população fique muito atenta, pois deverão, também, ocorrer temporais, neste mês, com chuvas fortes, ventanias, raios e queda pontual de granizo, na maioria dos municípios do Acre, assim como em Rondônia, no Amazonas, no oeste, noroeste e norte de Mato Grosso, nas planícies da Bolívia e na região de selva do Peru.

Em muitos pontos, poderão ocorrer transtornos à população, como rápida inundação de ruas, queda de galhos e árvores e destelhamento de edificações.

