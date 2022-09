Acre será um dos estados que irá receber Força Federal no primeiro turno das eleições

Com a poio da Prefeitura de Epitaciolândia o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio do Projeto Cidadão, principal projeto social do Poder Judiciário, realizou mais uma edição nesta sexta-feira, 16, na Escola Municipal Bela Flor, situada na BR 317, Km 01, s/n, Aeroporto, no município de Epitaciolândia, juntamente com a ação foi realizado a 41ª edição do programa Saúde na Comunidade por meio da Secretaria Municipal de saúde.

Das 8h às 16h, a comunidade teve acesso gratuito a serviços como emissão de documentos, atendimentos jurídicos, atendimentos previdenciários, de saúde como consultas médicas, atendimento odontológico, eletrocardiograma, pré-natal, PCCU, vacinação e testes rápidos, bem como informações sobre Cadastro Unico (Cad-Único), Auxílio Brasil e CREAS.

Casamento coletivo

Um dos momentos mais emocionantes, o tradicional casamento coletivo oficializou a união de 35 casais, em cerimônia muito prestigiada por parentes e amigos das noivas e noivos. Além do dispositivo de honra, que foi composto pelo juiz de Direito e celebrante da cerimônia de casamento civil Alex Oivane, o prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes, o coordenador do MP na Comunidade, promotor Dayan Albuquerque, representando o Ministério Público do Estado, promotor de Justiça Juleandro Martins, pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre (OAB-AC), advogado Gabriel Rossi, representando a Defensoria Pública do Estado, a defensora Pública Ariela Andrade e a delegatária do Cartório de Epitaciolândia Valéria Aquino.

Seguindo o formato habitual dos casamentos coletivos realizados pelo Projeto, o casal mais experiente e o casal mais jovem ganham local de destaque. Nesta edição, o casal mais experiente foi o senhor Francisco dos Santos Neves, 52 anos, e a senhora Maria das Graças Rodrigues Dias, 72 anos. Simbolizando a juventude, o casal mais jovem, Daniel Barroso da Silva, 21 anos e Ana Cristina Azevedo Fernandes, 16 anos.

União de forças

Os 1.623 atendimentos realizados pelo Projeto Cidadão em Epitaciolândia, só foi possível graças às cooperações institucionais, seja a nível municipal, estadual ou federal.

O Tribunal de Justiça agradece a cada parceiro que esteve presente nesta edição como o Governo do Estado do Acre, através de sua Secretaria de Polícia Civil – Instituto de Identificação e Policia Militar, a Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio de suas Secretarias de Educação, de Saúde, de Assistência Social, do Ministério Público do Estado, da Defensoria Pública do Estado, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e ao Cartório de Epitaciolândia, bem como a todos os servidores da Escola Municipal Bela Flor.

Além dos atendimentos do projeto cidadão a prefeitura realizou a 41ª edição do programa Saúde na Comunidade com 358 procedimentos de saúde sendo:

Atendimento médico: 53

Procedimento odontológico: 126

Procedimento de Enfermagem: 106

Atendimento/ abordagem Psicólogo: 07

Vacina: 52 Rotina: 31 Covid: 21

PCCU: 10

Eletrocardiograma: 04

Acesse o álbum de fotos do Casamento Coletivo aqui

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários