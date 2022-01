Acre tem 285 novos casos de Covid e nenhuma morte pela doença nesta sexta (14)

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) abriu o calendário de matrículas para o ano letivo de 2022. O processo se iniciou no último dia 3, com a renovação de alunos que já estão na rede, e o prazo se encerra no dia 31 de março, com a confirmação e validação das transferências internas solicitadas de maneira online.

Para os alunos que já estão dentro da rede de ensino, a renovação de matrículas se encerra no dia 28, sexta-feira. Já a solicitação online de matrículas para alunos novos da educação básica, aqueles que ainda não estão na rede, inicia-se no dia 17, segunda, e se estende até o dia 28.

Esse também é o prazo para a solicitação de transferência interna para os alunos que já estão na rede, mas desejam pleitear uma vaga em escola diferente de onde se encontram matriculados atualmente.

Já o envio das listas dos alunos que serão encaminhados das escolas municipais para as estaduais e o envio das listas dos que serão encaminhados para outra escola dentro da própria rede estadual de ensino (aqueles que mudarão de modalidade, do ensino fundamental para o médio, por exemplo), deve ser feito entre os dias 21 e 25 de fevereiro.

A confirmação e a validação das matrículas dos alunos que foram encaminhados das escolas municipais para as estaduais e a confirmação e validação das matrículas dos alunos que foram encaminhados para as escolas da própria rede estadual devem ser feitas entre os dias 3 e 9 de março.

Já a confirmação e validação das matrículas dos alunos novos, que ainda não estão na rede e que foram solicitadas de forma online deve ser feita entre os dias 14 e 18 de março. Por outro lado, a confirmação e a validação das transferências internas solicitadas online devem ser feitas entre os dias 29 e 31 de março.

Vagas para todos

A partir do calendário de matrículas, o chefe do Departamento de Gestão de Redes da SEE, Aberson Carvalho, garante que há vagas para todos os alunos. Tanto para aqueles que estão estudando quanto aqueles que não estão na rede estadual, como os alunos que estão migrando das redes municipais, alunos de escolas particulares e até mesmo quem está vindo de outros estados.

“A SEE tranquiliza todos, temos vagas para todos os alunos, com um planejamento que universaliza o acesso. Muitas vezes não se atende no bairro em si, mas se pode atender na escola do bairro vizinho e, com o quantitativo de vagas oferecido, cobriremos toda a rede estadual e daremos conta de toda a demanda”, afirma o gestor.

Por isso, o gestor garante que o processo de matrículas será realizado da forma mais tranquila possível, sem filas e sem a necessidade de espera. “Vamos fazer uma campanha de conscientização do calendário para que pais e responsáveis possam fazer a matrícula da forma mais tranquila e cômoda possível”, diz.

Carvalho garante que foi feito todo o ordenamento da rede e as escolas cujos alunos concluem uma etapa de ensino estão sendo direcionadas para outra de uma etapa posterior dentro do mesmo bairro ou da mesma região. “É importante frisar que os alunos que não concluem suas etapas de ensino renovam suas matrículas nas próprias escolas”, frisa.

Em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, as solicitações de transferências estão sendo realizadas de forma online, pelos pais e responsáveis, e nos demais municípios tanto a renovação quanto as solicitações de transferências se dão nas próprias escolas. “Por isso é importante que os pais fiquem atentos a esse calendário”, destaca.

Veja o calendário completo de matrículas

Etapas de Matrícula da EJA – Educação de Jovens e Adultos INÍCIO TÉRMINO I Renovação de matrículas dos alunos das escolas públicas Estaduais na Modalidade EJA. 03/01/2022 28/01/2022 II Matrículas para alunos novos na Modalidade EJA. 01/03/2022 01/04/2022 Etapas de Matrícula da Educação Básica Zona Urbana INÍCIO TÉRMINO III Renovação de matrículas dos alunos da Rede Pública Estadual de ensino, na própria escola. 03/01/2022 28/01/2022 IV Solicitação online de matrículas para alunos novos da Educação Básica (anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio) 17/01/2022 28/01/2022 V Solicitação online de transferência interna para os alunos da rede que desejam pleitear vaga em escola diferente da que se encontra matriculado. 17/01/2022 28/01/2022 VI Envio das listas dos alunos que serão encaminhados das escolas municipais para escolas estaduais. 21/02/2022 25/02/2022 VII Envio das listas dos alunos que serão encaminhados para outra escola dentro da própria Rede Estadual. (alunos que mudarão de seguimento de ensino) 21/02/2022 25/02/2022 VIII Confirmação e validação das matrículas dos alunos que foram encaminhados das escolas municipais para escolas estaduais. 03/03/2022 09/03/2022 IX Confirmação e validação das matrículas dos alunos que foram encaminhados para as escolas da própria rede estadual. 03/03/2022 09/03/2022 X Confirmação e validação das matrículas dos alunos novos que foram solicitadas online. 14/03/2022 18/03/2022 XI Confirmação e validação das transferências internas solicitadas online. 29/03/2022 31/03/2022

