Apenas os senadores Sergio Petecão e Marcio Bittar integram, pela bancada do Acre, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que será instalada nesta terça-feira (27), às 14h30, pelo Congresso Nacional. A comissão mista foi criada pela Resolução 4, de 2008, com atribuição de acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as ações referentes às mudanças climáticas no Brasil. Neste próximo biênio o colegiado será presidido pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Petecão é membro titular enquanto Bittar é suplente.

A instalação desta terça contará com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que destacou a atuação da comissão como centralizadora do debate sobre os incêndios que atingem os estados da Amazônia. Apesar de estar bastante afetado pelas queimadas, a representação do Acre na Comissão é considerada pequena.

A comissão mista é formada por 11 senadores e 11 deputados federais, sendo o mesmo número de membros suplentes, cumprindo o critério da proporcionalidade partidária.

Senadores Titulares Suplentes Eduardo Gomes (MDB-TO) Márcio Bittar (MDB-AC) Confúcio Moura (MDB-RO) Eduardo Braga (MDB-AM) Luis Carlos Heinze (PP-RS) Tasso Jereissati (PSDB-CE) Rodrigo Cunha (PSDB-AL) Randolfe Rodrigues (Rede-AP) Styvenson Valentim (Podemos-RN) Eliziane Gama (Cidadania-MA) Fabiano Contarato (Rede-ES) Telmário Mota (Pros-RR), Alessandro Vieira (Cidadania-SE) Zenaide Maia (Pros-RN) Sérgio Petecão (PSD-AC) Chico Rodrigues (DEM-RR) Jaques Wagner (PT-BA) Rose de Freitas (Podemos-ES) Paulo Rocha (PT-PA) Zequinha Marinho (PSC-PA) Deputados Titulares Suplentes Átila Lins (PP-AM), Delegado Waldir (PSL-GO), Edilázio Júnior (PSD-MA), Cláudio Cajado (PP-BA), Sérgio Souza (MDB-PR), Zé Vítor (PL-MG), Raimundo Costa (PL-BA), Carlos Gomes (PRB-RS), Aroldo Martins (PRB-PR), Wolnei Queiroz (PDT-PE), Damiao Feliciano (PDT-PB), Nilto Tatto (PT-SP), Roberto de Lucena (Podemos-SP), Lídice da Mata (PSB/BA) Leonardo Monteiro (PT-MG), Luíza Erundina (Psol-SP). Camilo Capiberibe (PSB-AP), Ivan Valente (Psol-SP) Luciano Bivar (PSL-PE), Fonte: Agência Senado

