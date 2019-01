Outras mais de 390 pessoas chegaram a ser presas, mas se evadiram do sistema prisional e são consideradas foragidas.

Por Iryá Rodrigues

O estado do Acre tem mais de 2,4 mil mandados de prisão pendentes, de acordo com dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Desses, mais de 2 mil criminosos nunca chegaram a cumprir pena e são procurados, o que representa 80% dos mandados pendentes. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (22).