Acre tem mais de 9,8 mil famílias atendidas pelo programa Criança Feliz

Objetivo do trabalho é fomentar o desenvolvimento integral na primeira infância. Em toda Região Norte, mais de 176 mil famílias são assistidas

O estado do Acre atingiu o número de 9.868 famílias atendidas pelas visitas do programa Criança Feliz. A iniciativa do Ministério da Cidadania, desde 2019, assistiu 21.936 famílias por meio dos trabalhos do programa.

O Criança Feliz atuou nos 21 municípios do Acre que aderiram ao programa. Somente neste ano, 10.020 crianças e 2.339 gestantes foram assistidas pelos trabalhos da iniciativa, totalizando 12.359 pessoas beneficiadas.

O objetivo do trabalho é fomentar o desenvolvimento integral na primeira infância, período de 0 a 6 anos, considerado essencial devido à intensa capacidade dos meninos e meninas de absorverem estímulos. As visitas domiciliares são a principal ação do programa e, além de assistir as famílias, auxiliam na formulação de políticas públicas voltadas às crianças.

Em 2022, na Região Norte, 176.807 famílias foram beneficiadas pelas visitas do Criança Feliz. Ao todo, 341 municípios do norte do país aderiram ao programa. Os estados com maiores números foram o Pará (91.896), o Amazonas (31.823) e o Tocantins (19.313).

Números

Em 2022, o Criança Feliz superou a marca de 16 milhões de visitas domiciliares realizadas em todo país. Desde 2019 até outubro deste ano, 49 milhões de visitas foram realizadas pelas equipes.

As visitas são desenvolvidas por profissionais diretamente nas residências das famílias. Essas ações integram uma estratégia de aproximação dos serviços sociais com a família atendida e auxiliam o governo no desenvolvimento de políticas públicas.

Apenas em 2022, mais de 1,54 milhão de famílias receberam visitas do Criança Feliz em todo o Brasil. O número de crianças visitadas supera 1,49 milhão. O programa atendeu, ainda, 389.318 gestantes.

O Criança Feliz conta, atualmente, com a adesão de 3.021 municípios ao programa em todas as Unidades da Federação. Para atender a tantas famílias, o Criança Feliz dispõe atualmente de uma equipe formada por 22.568 visitadores e 3.692 supervisores. Vale ressaltar que uma mesma família geralmente recebe várias visitas dos profissionais do Criança Feliz por ano e que as visitas costumam ser semanais.

Sobre o programa

Financiado com recursos federais, o Criança Feliz não traz custos para os municípios. O total de recursos federais previsto para o projeto em 2022 chega a R$ 451,76 milhões.

Além da intervenção voltada para o desenvolvimento infantil, o acompanhamento familiar feito de forma recorrente permite observar outras possíveis vulnerabilidades das famílias acompanhadas. Isso possibilita a articulação de outros atendimentos dentro da rede socioassistencial.

O Criança Feliz tem como público prioritário as gestantes, crianças de até 3 anos e suas famílias inscritas no Cadastro Único; crianças de até 6 anos e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada; crianças de até 6 anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente; e crianças de até 72 meses inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal — CadÚnico, que perderam ao menos um de seus responsáveis familiares, independente da causa de morte, durante o período Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.

