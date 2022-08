Acre tem o menor número de mulheres candidatas à Câmara

Por Saimo Martins

A Defensoria Pública do Estado (DPE/AC) conseguiu, em caráter de urgência, nesta sexta-feira, 19, a liberação do corpo de um acreano para que o enterro seja realizado em sua terra natal, junto aos familiares. Ele estava morando no Ceará e durante viagem com destino ao Acre, sofreu um infarto fulminante no aeroporto de Brasília, vindo a falecer na conexão entre vôos.

A morte ocorreu no dia 7 de agosto e os filhos, que moram em Rio Branco, foram informados do fato pela atual esposa do pai, que avisou também que o corpo já havia sido enterrado. Ao ligar para o Instituto Médico Legal em Brasilía, o filho constatou que a informação repassada pela esposa não era verdadeira e que a instituição ainda estava aguardando um herdeiro comparecer para requerer o sepultamento.

Não fosse a ação célere da DPE/AC, por meio de alvará judicial elaborado pelo defensor público Celso Araújo, o corpo do acreano teria sido sepultado como indigente precisamente hoje, 19 de agosto, prazo máximo estabelecido pelo IML da capital federal. A dificuldade dos familiares ainda foi maior, dada a ordem da esposa do falecido de que o corpo não deveria ser enviado para outro estado.

Em apenas dois dias, a DPE/AC conseguiu decisão favorável para a transferência do corpo e a partir daí os familiares poderão oferecer um enterro digno ao acreano.

