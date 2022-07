Acre tem três municípios entre os 50 que mais desmataram em 2021, diz relatório do MapBiomas

O desmatamento cresceu em todos os seis biomas brasileiros em 2021. Ao todo, o país perdeu 16.557 km2 de cobertura de vegetação nativa, um aumento de 20% em relação ao ano anterior.

Os dados constam na 3ª edição do Relatório Anual de Desmatamento no Brasil (RAD) do MapBiomas, que foi lançado nesta segunda-feira (18), revelando que o país perdeu 16.557 km² de cobertura de vegetação nativa no ano passado.

A Amazônia concentrou 59% da área desmatada e 66,8% dos alertas de desmatamento em 2021. Em segundo lugar vem o Cerrado, com 30,2%, seguido pela Caatinga, com 7%.

Em seguida, vieram Mata Atlântica, com 1,8%, Pantanal, com 1,7% e Pampa, com 0,1%.

O Acre não está entre os cinco estados que concentram 67% do desmatamento detectado, que são Pará, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão e Bahia, mas três municípios acreanos aparecem entre os 50 que mais desmataram: Feijó, Sena Madureira e Tarauacá.

A pesquisadora do Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente (LabGama), da Universidade Federal do Acre (Ufac) Sonaira Souza, reafirma que a região mais central do estado, ao longo da BR-364, tem sido o centro do desmatamento no Acre nos últimos 5 anos.

Em matéria anterior, ela disse ao ac24horas que a região passou a ser alvo de forte ocupação agrícola a partir do melhoramento da rodovia federal.

“Aquela área era um grande vazio de ocupação agrícola até por volta de 2016, devido às condições ruins da rodovia federal. Então, depois que começou a abrir, foram chegando pessoas de fora do estado, principalmente de Rondônia, Mato Grosso e de outras regiões, que vêm em busca de terras baratas”, disse.

A pesquisadora também afirma que a ocupação naquela região ocorre sem fiscalização e sem ter uma política forte de incentivo a produções mais sustentáveis, proporcionando uma ocupação que é feita com base em desmatamento e queimada, maneira como têm se constituído muitas grandes fazendas.

Dentre os 50 municípios que mais desmataram em 2021, em apenas nove deles houve decréscimo do desmatamento em relação a 2020.

O MapBiomas Alerta é um sistema de validação e refinamento de alertas de desmatamento com imagens de alta resolução. Em uma só plataforma de acesso aberto e gratuito estão reunidos todos os alertas disponíveis para o território nacional e cruzamentos com outros dados relevantes, como autorizações de supressão de vegetação, embargos, CAR, UCs, TIs e etc.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários