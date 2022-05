Acre terá cobrança de bandeira verde na conta de luz de todos os consumidores em maio

Em dois dias foram realizados mais de mil atendimentos

A prefeitura de Brasiléia através da secretaria de saúde realizou nesta sexta e sábado mais uma edição do Programa de saúde Itinerante “Brasiléia mais Saúde”.

Durante dois dias de atendimento foram realizados mais de mil atendimentos médicos, nas especialidades de cardiologia, dermatologia, oftalmologia, fonoaudiologiaendocrinologia, otorrinolaringologia, além de exames de oftalmologia.

As equipes médicas chegaram ao município de Brasiléia na sexta-feira (29) e durante os dois dias de ação, centenas de pacientes foram atendidos, totalizando uma média de mais de 500 atendimentos por cada dia.

Edinelda Braga é Conselheira Tutelar de Brasiléia e levou o filho para atendimento. “Esse atendimento é de grande importância para os nossos munícipes que não tem condições de se deslocar daqui para Rio Branco para fazer um tratamento mais específico. Eu tenho um filho adolescente que está precisando ser atendido por um oftalmologista, eu teria que me deslocar daqui para Rio Branco, e hoje não foi preciso”, falou.

Para Luciana Cristina, moradora do bairro José Moreira, o atendimento itinerante com especialistas é muito importante para as pessoas que não tem condições para ir até Rio Branco. “ Tem muitas pessoas assim como eu sem condições de ir até Rio Branco para fazer consulta, essas vindas aqui no município ajudam muito a população”disse.

Secretário Municipal de Saúde Francélio Barbosa fala a respeito dos dois dias de atendimento.” “Estamos muito felizes de proporcionar dois dias de atendimento com seis especialidades para atender à nossa população. A prefeita Fernanda Hassem tem toda preocupação e cuidado com as pessoas. A gente ver o público sendo atendido e saindo satisfeito, além da equipe de profissionais que são extremamente profissionais e atenciosos no atendimento ”, afirmou.

