Acre terá dois pontos facultativos e feriado em alusão ao aniversário da Capital do estado

Com a aquisição do aparelho de braquiterapia, que chegou nesta segunda-feira, 20, o Acre passa a oferecer o tratamento completo às pacientes com câncer do colo do útero. A aquisição do equipamento é um marco para a oncologia do Acre, e será completamente instalado dentro de três meses.

A instalação do equipamento irá ocorrer em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), que realizará a adaptação da sala que receberá o aparelho. Feita a parte estrutural, serão realizados os procedimentos técnicos e de capacitação das equipes que irão manuseá-lo.

O aparelho de braquiterapia adquirido por meio de recurso do (PROSER), custou mais de 3,2 milhões, e possui fonte de cobalto, cuja troca se dá a cada cinco anos. A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, comemora e enfatiza os ganhos com a aquisição do aparelho.

“Nós já temos os profissionais que manuseiam esse tipo de aparelho, que é o profissional radioterapeuta e físico-médico, que já contratamos anteriormente para operar a máquina de radioterapia. Quando concluída toda a instalação e treinamento teremos oferta total do tratamento de câncer do colo do útero”, destacou Paula Mariano.

