Previsão é de mínima de 16ºC em Rio Branco

A Unidade de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico ligada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Sema, e ao Instituto de Mudanças Climáticas, IMC, emitiu um informativo de friagem no Acre nesta sexta-feira (5).

O informativo avisa que no sábado (6) a frente fria, que já está na Bolívia, avança pelo Brasil e alcança o sul da Região Amazônica. Já no domingo (7) as temperaturas caem ainda mais e Amazonas, Acre, Rondônia e as regiões Sudeste e Centro-Oeste terão a manhã mais fria do ano.