A exoneração dos 340 ocupantes de cargos em comissão representa uma economia mensal de R$ 1, 3 milhão por mês para o cofres públicos do Estado Acre, conforme um levantamento feito pelo Notícias da Hora após uma verificação detalhada nos valores pagos a cada um daqueles que até esta quinta-feira trabalhavam no Estado.

Na lista da degola de Gladson Cameli divulgada na edição especial do Diário Oficial do Estado na tarde da última quinta-feira (19) haviam ocupantes de CEC’s entre 1 e 7, direções e coordenações de departamentos com salários entre R$ 1, 6 mil e R$ 16 mil.

O governador ainda deve exonerar mais pessoas e diz que não voltará atrás em sua decisão. Os deputados da base do governo se uniram por uma solução. Querem seus indicados de volta ao Estado. O assunto deve ser discutido em uma reunião na próxima terça-feira.

Quando explicou à imprensa as razões das exonerações, Cameli falou na necessidade de equilíbrio fiscal por causa do limite de pessoal na folha de pagamento e em equilíbrio político do número de indicados dos deputados.

