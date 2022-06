Acre volta registrar aumento no número de casos conhecidos de Covid-19

Galo brinca com música para oficializar o jogador de 24 anos, que pertence ao Shakhtar Donetsk e assina por empréstimo até junho de 2023

O Atlético-MG anunciou a contratação, por empréstimo, do atacante Pedrinho até junho de 2023. Pedrinho pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, país que está com competições paralisadas em função da guerra com a Rússia. O jogador está em Belo Horizonte desde segunda-feira, já tinha passado por exames, mas foi oficializado apenas nesta quinta-feira.

Em postagem com “mistério” nas redes sociais, o Galo brincou com o sucesso da música “Acorda, Pedrinho”, do quinteto Jovem Dionisio, que tem feito sucesso nas redes sociais.

“Calma aí. Eu já ‘tô’ acordado, e vou disputar todos os campeonatos pelo Galo”, diz o atacante, no vídeo de apresentação.

Pedrinho, assim como os demais reforços anunciados pelo Atlético até agora, só pode atuar depois do dia 18 de julho. A data marca a abertura da janela de transferências, quando o atleta poderá ser inscrito no BID da CBF. Além dele, o Galo já anunciou, no meio desta temporada, a contratação do zagueiro Jemerson e o centroavante Alan Kardec.

O jogador e o Shakhtar tinham outras propostas da Europa (PSV e Lille), mas não houve acerto. O clube ucraniano não topou a negociação definitiva de acordo com os valores oferecidos pelas equipes. Com isso, Pedrinho e staff também preferiram voltar para o Brasil. O Galo arcará integralmente com os vencimentos do atleta até o fim do contrato.

Sem jogar desde dezembro de 2021, devido à paralisação do futebol na Ucrânia com a guerra do país com a Rússia, Pedrinho vinha mantendo a forma física no centro de treinamento do CSA, em Maceió. Foi de lá que o alagoano embarcou rumo a Minas Gerais, nesta segunda-feira, para ajustar detalhes finais do acerto com o Galo.

No Atlético, Pedrinho irá reencontrar amigos como Guilherme Arana, Allan e Guga (de clubes e seleção olímpica).

Pedrinho chegou ao Corinthians ainda com 15 anos de idade, em 2013, após se destacar na base do Vitória. Estreou no profissional pelo Timão em 2017, e foi, pouco a pouco, ganhando espaço. Disputou 134 jogos pelo clube paulista, marcou 11 gols, distribuiu 13 assistências e foi campeão brasileiro.

Em 2020, acabou negociado com o Benfica por cerca de 20 milhões de euros (à época, R$ 93 milhões). Em Portugal, porém, não se firmou e disputou apenas 30 partidas. Foi vendido ao Shakhtar em junho do ano passado, por 18 milhões de euros, e vinha tendo oportunidades no clube ucraniano. Fechou a temporada de 2021/22 com 19 jogos, quatro gols e duas assistências.