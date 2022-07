Acreana de Xapuri é contratada para jogar futebol profissional feminino na Bolívia

A jovem Clenilda da Silva Santana, de 20 anos, está realizando o sonho de muitas atletas femininas que gostam de jogar futebol. Natural do município de Xapuri e de família humilde, veio morar em Epitaciolândia a cerca de dois anos, onde se destacou em times do Município.

Clenilda iniciou no time do Bairro José Hassem, onde leva o mesmo nome. Foi quando passou a ser percebida pelo seu talento por ‘olheiros’ bolivianos e não demorou muito para que fosse chamada para realizar um teste.

Na manhã desta segunda-feira (25), Clenilda embarcou para um período de teste, após firmar contrato com o Clube Always Ready por seis meses, na divisão feminina. O clube principal foi fundado no ano de 1933 e está entre os melhores do país com sede em La Paz sempre atuando na primeira divisão, além de ter ajudado a criar a Liga Boliviana de Futebol em 1977.

O time Always Ready já teve três participações em torneios internacionais: 2 na Copa Libertadores (1968 e 2021) e 1 na Copa Sul-Americana (2020).

Não foi informado o valor do contrato, mas, que poderá ganhar igual a um jogador iniciante na categoria profissional. O sonho pode estar iniciando para a jovem atleta que tem pretensões altas de se profissionalizar e alcançar grandes clubes no País e até fora da América Latina.

