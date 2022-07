Acreana é contratada pelo Botafogo e estreia com gol em clássico no Brasileiro Feminino A2

Rio Branco-AC e Pacajus empataram por 1 a 1 no primeiro jogo do mata-mata, no último domingo (24), no estádio Ronaldão, em Pacajus (CE). As duas equipes se enfrentam no domingo, a partir das 19h (de Brasília), no Florestão. Em caso de novo empate o classificado para as oitavas de final será conhecido nas penalidades. Quem vencer a partida avança para encarar ASA-AL ou Afogados na próxima fase.