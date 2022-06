Acreana valoriza 4ª vitória no MMA profissional e projeta atuar fora do Brasil

Janssem e Aztrazeneca são usadas para as doses de reforço. Estado aguarda mais doses da Pfizer, segundo informações do Programa Nacional de Imunização (PNI).

A 4ª dose da vacina contra Covid-19 começou a ser aplicada em pessoas com 50 anos ou mais nesta segunda-feira (6) em Rio Branco. Os atendimentos são feitos nas Uraps e Policlínica Barral y Barral, das 8h às 16h. A capital também segue com a imunização de crianças e adolescentes. (Veja os pontos abaixo).

Em nota técnica do Ministério da Saúde, o órgão orienta a aplicação da Janssem e Aztrazeneca. “Acabou nosso estoque de Pfizer, mas temos a Janssen ou Astrazeneca para reforço, como orienta o Ministério da Saúde”, disse.

A gerente do núcleo do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles, diz que a falta da Pfizer não ocorre somente no Acre, mas em outros estados. Ela fala que os pedidos para o lote de Pfizer só abriram esta semana.

“Como informam as notas técnicas, as vacinas dos laboratórios Janssen e Fiocruz também devem ser utilizadas na 3ª e 4ª doses. Solicitamos doses de Pfizer e o Ministério diz que vai enviar nos próximos dias, mas continuaremos a utilizar o estoque que já temos. Isso é gerenciamento de estoque, o que chegou primeiro, sai primeiro”, explica.

Vacinação segue normalmente

Como não há falta nas doses de vacinas, a vacinação segue normalmente em Rio Branco. No dia 31, Rio Branco começou a aplicar dose de reforço em adolescentes. A liberação foi dada pelo Ministério da Saúde que ampliou a recomendação da dose de reforço contra a Covid-19 para adolescentes, entre 12 e 17 anos. Segundo o ministério, a dose de reforço deve ser aplicada quatro meses após a primeira dose, preferencialmente com a vacina da Pfizer, independentemente da dose aplicada anteriormente.

Crianças de 5 a 11 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis na hora da imunização. Assim como os adolescentes de 12 anos ou mais.

Quem tomou a primeira dose da Janssen há 2 meses ou mais deve comparecer à Urap Vila Ivonete e tomar a dose de reforço. É necessário apresentar a carteira de vacinação comprovando que tomou a 1ª dose da Janssen há mais de 60 dias.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já aplicou 1.437.405 doses na população até esse domingo (5), data da última atualização. Das doses, 657.174 pessoas tomaram a primeira dose, 536.491 a segunda, 13.085 a dose única e 208.955 a dose de reforço.