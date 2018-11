O corpo está saindo do local do acidente em um trator porque a fazenda fica em um local de difícil acesso

Um homem morreu esmagado na tarde desta quinta-feira (29), enquanto fazia o corte de uma árvore. O acidente ocorreu em uma fazenda na divisa com a Bolívia, no município de Capixaba, interior do Acre.

A vítima, de acordo com o tenente Dário de Almeida, da Polícia Militar do município, trabalhava na fazenda e estava serrando uma árvore para fazer tábuas para produzir uma casa.

“Ele [vítima] fez o corte e foi derrubar e a madeira caiu para o lado errado e em cima dele. Infelizmente, ele morreu esmagado”, explicou.

Ainda de acordo com o militar, a família fez contato com a polícia e o corpo deve ser resgatado na fazenda e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. “O fato ocorreu na parte da Bolívia, mas ele é brasileiro, é de Capixaba. O corpo está saindo do local do acidente em um trator porque a fazenda fica em um local de difícil acesso”, falou.