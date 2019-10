A tradicional Praia Fortaleza do Abunã é um local bastante frequentado pelos acreanos

Um acreano identificado como Heriberto está desaparecido desde às 15 horas de sábado (4), na cidade de Vista Alegre do Abunã, em Rondônia. A informação foi confirmada pelo Major do Corpo de Bombeiros do Acre, Cláudio Falcão.

Segundo informações divulgadas pelo comandante acreano, a solicitante buscou ajuda do Corpo de Bombeiros do Acre na manhã deste domingo (5), contudo, Falcão explicou que por se tratar de uma situação ocorrida em outro Estado, precisaria de uma autorização do Comandante de Rondônia para poder efetuar buscas no local.

“Hoje pela manhã a pessoa que entrou em contato, a solicitante estava pedindo não era a presença do Corpo de Bombeiros lá, porque é uma jurisdição de outro estado, mas sim, se a gente pudesse fazer alguma coisa para o comando de Rondônia comparecer com mais rapidez ao local”, explicou.

Falcão disse que na pacata cidade não existe um batalhão do Corpo de Bombeiros, por isso, é necessário que uma guarnição se desloque de Porto Velho para poder realizar as buscas pelo homem desaparecido. “O que me foi informado é que desde às 14 horas de hoje a equipe já está no local realizando a busca do corpo, no entanto, devido ser em uma área de correnteza, os trabalhos se tornam difíceis”, declarou.

Informações apuradas pela reportagem, dão conta de que a suposta vítima reside na cidade rondoniense há algum tempo, porém, tem naturalidade do Acre. Até o momento, não se tem informações detalhadas sobre seu nome completo e nem.sua idade. A cidade conta com o tradicional Praia do Fortaleza do Abunã, local bastante frequentado pelos acreanos, principalmente na época do verão.

Mais informações a qualquer momento.

