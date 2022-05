Acreano Weverton é convocado por Tite na penúltima lista da Seleção

O goleiro acreano do Palmeiras, Weverton, é nome praticamente certo na Copa do Mundo do Catar que será disputada a partir do mês de novembro deste ano. Prova é a de que Werverton foi novamente convocado pelo técnico Tite para os dois últimos amistosos da seleção antes da convocação para a Copa.

Weverton é um dos 26 jogadores convocados para os amistosos contra Coréia do Sul e Japão, nos dias 2 e 6 de junho próximos.

Veja os demais jogadores convocados por Tite:

goleiros – Alysson (Liverpool) e Ederson (Manchester City)

Laterais – Daniel Alves (Barcelona), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United) e Guilherme Arana (Atlético Mineiro)

Zagueiros – Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal)

Meias – Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester City), Bruno Guimarães (Newscatle), Danilo (Palmeiras), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá ( Lyon), Fhilipe Coutinho (Aston Villa)

Atacantes – Neymar (PSG),Gabriel Jesus (Manchester City), Gabriel Martinelli (Liverpool), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Raphinha (Leess),Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).T

