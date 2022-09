Os projetos “Observatório de Violência de Gênero (Obsgênero)” e “Ecos do Silêncio: reverberações do traumatismo sexual infantil” foram selecionados entre mais de 530 iniciativas inscritas por membros e servidores de diversas unidades e ramos do Ministério Público.

A premiação tem como objetivo prestigiar os programas e projetos bem-sucedidos do Ministério Público brasileiro, alinhados ao Mapa Estratégico Nacional, e que contribuam para a melhoria da eficiência institucional e dos serviços prestados à sociedade.

O Obsgênero concorre na categoria Investigação e Inteligência. A iniciativa foi desenvolvida com o propósito de estudar o fenômeno da violência de gênero no Acre e suprir a ausência de dados sobre o tema, nascendo do entendimento de que, para interferir com eficácia no fenômeno da criminalidade, é preciso conhecer detalhadamente os aspectos que tornam determinadas pessoas mais vulneráveis a violências.

Já o projeto Ecos do Silêncio: reverberações do traumatismo sexual foi selecionado na categoria Persecução Cível e Penal, e busca, de forma inovadora, prevenir e combater o abuso sexual infantil e, ao mesmo tempo, tratar problemas de saúde mental nesse público.

O anúncio dos vencedores será realizado na cerimônia de premiação, prevista para o dia 30 de novembro, na sede da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), em Brasília.

Agência de notícias do MPAC

Imagem: CNMP