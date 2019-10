Acreanos que cursam medicina em Cobija, na Bolívia, resolveram não ir para aula nesta terça-feira (22), com medo dos protestos que ocorrem no país vizinho. Conforme os estudantes, as aulas não foram suspensas, mas eles preferiram não arriscar.

“Eu e minha sala toda não fomos. Todo mundo está com medo. A confusão começou ontem [segunda,21] à noite um pouco depois que a gente saiu de lá. Aí, hoje [terça, 22] de manhã, ficamos sabendo que tinha carro de polícia e um monte de pneu queimados. Por isso, ficamos com medo de eles fecharem a fronteira enquanto nós estivéssemos lá dentro”, conta.

A estudante Thays Christin, de 21 anos, faz o 4º período de medicina em Cobija mora em Brasiléia, no interior do Acre. Ela conta que toda a turma resolveu não ir para aula nesta terça.

Milhares de pessoas foram para as ruas de diversas cidades da Bolívia na noite desta segunda-feira (21) para protestar enquanto uma apuração preliminar apontava que Evo Morales tinha vantagem suficiente para garantir a sua reeleição ainda no primeiro turno.

André Lucas Queiroz, de 18 anos, também preferiu não arriscar. “Foi uma questão de segurança e consenso da turma mesmo. Está tendo aula normal, porém, a gente conversou com os docentes e eles entendem nossa situação. Pelos vídeos que circularam, está tendo muita violência. A gente que está aqui, mesmo em dia normal, se sente meio menosprezados pelos bolivianos, muita falta de respeito. Então, agora com essa situação, deve estar ainda pior”, diz.

Na Bolívia, um candidato pode ser declarado vencedor no primeiro turno se tiver 50% dos votos mais um, ou se tiver 40%, com dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Às 22h45, com 95,63% dos votos apurados na contagem preliminar, Evo Morales tinha 46,4%, e Carlos Mesa aparecia com 37,07%.

Já no sistema de contagem voto a voto, mais lento, no mesmo horário haviam sido apurados 89,40% dos votos, com Mesa liderando, com 42,29%, enquanto Morales tem 42,04%.