Acreanos tem de trabalhar 151 dias para pagar impostos, fardo tributário é de 7,8%

Pai e filhos, apontados como moradores da cidade Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foram presos nessa terça-feira, 18 durante uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal na BR-116, no município de Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais.

Ambos transitavam em um carro modelo Corolla com placas da capital do Juruá, e no compartimento de carga transportavam vários extintores de incêndio recheados de cloridrato de cocaína.

Apresentados na Delegacia da Polícia Federal, foram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes, e irão aguardar na prisão ao pronunciamento da justiça.

De acordo com as informações, patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal, pai e filho apresentaram excesso de nervosismo, o que fez com que os policiais desconfiassem que algo de anormal estava ocorrendo.

Numa busca minuciosa, acabaram encontrando vários extintores de incêndio. Desconfiaram do peso, e principalmente pelos objetos não expelirem pó, quebraram um deles e descobriram se tratar de um considerável carregamento de cloridrato de cocaína, ocasionando a prisão em flagrante de pai e filho.

