Defender a geração de emprego e renda, por meio de novos pólos de desenvolvimento econômico, diminuir a criminalidade, melhorar a saúde pública e a educação no Acre, com mais escolas de tempo integral, foram algumas das propostas apresentadas pelo candidato a governador, Gladson Cameli, durante visita nesta quinta-feira (20), em Acrelândia e na Vila Campinas, no município de Plácido de Castro.

Acompanhado do candidato a vice-governador Major Rocha, Gladson caminhou pelas ruas, ouviu com atenção os eleitores e reafirmou o compromisso dele e de Rocha de enfrentarem as dificuldades sofridas pelos acreanos.

“Estamos nos pautando pelo diálogo e ouvindo o clamor das pessoas. Se Deus e o povo permitirem, caso sejamos eleitos, isso fará com que nós possamos errar menos. Não vamos resolver tudo, mas vamos cumprir nossas propostas de campanha porque não basta ganhar eleição, temos que atender os anseios do povo”, disse o candidato a governador.

Na passagem por Acrelândia, Gladson e Major Rocha visitaram empresas da região entre elas um frigorífico, uma fábrica de bebidas e uma de cerâmica. A falta de incentivos foi o principal ponto levantado pelos investidores.

“Estamos funcionando há cinco meses. Inicialmente, temos capacidade de gerar 30 postos de emprego. Mas, só estamos com oito funcionários por falta de incentivos do governo. Com você, Gladson, e com o Rocha temos a esperança de mudar isso”, relatou o empresário Jackson Soares.

Quem também tem tido problemas semelhantes é Jader Lopes. Ele revelou que está prestes a fechar o seu negócio, que possui 45 funcionários. “Se o estado continuar assim não teremos outra alternativa. Estamos mandando buscar lenha em Rondônia porque aqui não tem mais, fora outros problemas burocráticos e a falta de incentivo”, disse o investidor a Gladson.

Para o candidato a governador, é preciso dar condições a quem quer trabalhar. Segundo ele, o momento de apontar soluções e dar respostas aos anseios dos acreanos é agora.

Em Vila Campinas, o candidato a governador pediu das pessoas uma oportunidade para ele e Rocha governarem e resgatarem a dignidade do povo. “Precisamos de um governo que respeite os acreanos e que possa dar respostas a quem necessita de apoio das políticas públicas. Temos bastante energia para trabalhar e lutar por dias melhores. O momento é decisivo para o nosso futuro”, concluiu Gladson.

