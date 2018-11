O Serasa Consumidor abriu mais uma vez, as inscrições para a vaga de emprego mais tentadora do país e a jovem acriana, Antonia do Nascimento Barbosa, moradora do município de Assis Brasil, localizado no extremo norte do Acre, está na reta final. Agora ela precisa do seu voto para conseguir o tão sonhado emprego.

Clique aqui e vote nela! Lembrando que você deve entrar com o seu facebook para votar.

O que é o emprego dos sonhos-serasa?

O SerasaConsumidor, da Serasa Experian, oferece um verdadeiro emprego dos sonhos para profissionais que gostam de viajar, escrever, ouvir boas histórias e fazer vídeos e fotos. A oportunidade é para um funcionário que viajará por 40 cidades ao redor do Brasil para ouvir e contar histórias de realidade financeira. Em um ano, a remuneração total será de R$ 100 mil, além de benefícios de transporte, hospedagem, alimentação e plano de saúde.

No dia a dia, o contratado será responsável por atividades como entrevistar consumidores, entender os principais motivos que trazem problemas relacionados a finanças, produzir conteúdo, fazer cobertura fotográfica, elaborar publicações e transmissões ao vivo nas redes sociais.

OBS.: Caso o link do texto não apareça, segue o link original de votação:

Comentários