Acusada de esquartejar jovem e fugir para Rondônia será transferida para o Acre

Os concursos do IBGE, IBAMA e ICMBio já estão aberto neste mês de Dezembro para os interessados em fazer a prova, com valores de R$: 57,50 até R$: 104,00 é possível se cadastrar em um dos concursos e concorrer a uma vaga efetiva ou temporária dependendo da instituição optada. Caso sua renda seja de até dois salários mínimo, é possível tentar fazer o pedido de inserção de taxa.

Concurso IBGE:

Os editais nº 09/2021 e 10/2021 prevê o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que esta sendo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Os documentos preveem o preenchimento de 5.450 vagas na função de Agente Censitário Municipal (ACM), 18.420 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS) e 183.021 vagas para a função de Recenseador.

O prazo de participação começa às 16h do dia de 15 de dezembro e termina às 16h do dia 29 de dezembro de 2021. É necessário realizar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 57,50 (Recenseador) ou R$ 60,50 (Agentes Censitários).

Ainda de acordo com os editais, são fornecida para o Acre um total de 680 vagas para recenseador e 106 vagas para censitário.

Para facilitar a visualização das vagas por estado, a Agência de Notícias do IBGE liberou dois gráficos. O primeiro apresenta todas as oportunidades ofertadas para o cargo de Recenseador. Confira:

Além do mais, o instituto também disponibilizou o gráfico com a distribuição das vagas para os cargos de Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor. Veja abaixo:

Concurso ICMBio:

O edital nº 1/2021 do concurso ICMBio abre 171 vagas imediatas no Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade. As oportunidades em seis estados são para técnicos e analistas ambientais, com remunerações de até R$ 8.089,64.

Conforme publicação do Diário Oficial da União (DOU), todos os selecionados cumprirão jornadas de 40 horas semanais. As lotações estão distribuídas entre os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Rondônia.

Ao todo, são ofertadas 61 vagas para o cargo de Analista Ambiental, cujo pré-requisito é nível superior completo, e outras 110 para Técnico Ambiental, cargo que exige ensino médio completo ou curso técnico equivalente.

A remuneração para ambas as oportunidades é composta por vencimento + gratificação. Confira os valores:

Analista Ambiental: R$ 8.089,64;

Técnico Ambiental: R$ 3.605,34.

Das oportunidades abertas, 15 são destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e outras 34 a candidatos negros, além da previsão de formação de cadastro reserva.

Banca organizadora do certame, o Cebraspe recebe inscrições pelo site a partir das 10h do dia 03 de dezembro, período que se estende até 18h de 23 de dezembro de 2021.

Concurso IBAMA:

O edital nº 1/2021 do concurso IBAMA, que abre 568 vagas imediatas com ganhos entre R$ 4.063,34 (técnicos) e R$ 8.547,64 (analistas). As oportunidades são destinadas a profissionais com níveis médio (ou curso técnico equivalente) e superior em qualquer área de formação, para jornadas de 40 horas semanais.

Banca organizadora do concurso IBAMA, o Cebraspe abre inscrições pelo site a partir das 10h do dia 1º de dezembro, período que se estende até 18h de 20 de dezembro de 2021.

Serão cobradas as seguintes taxas:

Nível médio – R$ 70,00;

Nível superior – R$ 102,00.

Das 568 vagas imediatas anunciadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 44 são reservadas a pessoas com deficiência (PcD) e outras 113 a candidatos negros. Está prevista também a formação de cadastro reserva.

Conforme edital publicado, há lotação em todos os estados e no Distrito Federal.

Confira as 432 vagas do concurso IBAMA, distribuídas em todos os estados e Distrito Federal, para o cargo de:

Técnico Ambiental

Acre – 15 vagas;

Alagoas – 5 vagas;

Amazonas – 25 vagas;

Amapá – 10 vagas;

Bahia – 5 vagas;

Ceará – 5 vagas;

Distrito Federal – 97 vagas;

Espírito Santo – 5 vagas;

Goiás – 10 vagas;

Maranhão – 20 vagas;

Minas Gerais – 5 vagas;

Mato Grosso do Sul – 10 vagas;

Mato Grosso – 30 vagas;

Pará – 65 vagas;

Paraíba – 5 vagas;

Pernambuco – 5 vagas;

Piauí – 5 vagas;

Paraná – 10 vagas;

Rio de Janeiro – 10 vagas;

Rio Grande do Norte – 5 vagas;

Rondônia – 20 vagas;

Roraima – 15 vagas;

Rio Grande do Sul – 15 vagas;

Santa Catarina – 5 vagas;

Sergipe – 5 vagas;

São Paulo – 10 vagas;

Tocantins – 15 vagas.

Agora, veja as 136 vagas no Distrito Federal para graduados em qualquer área:

Analista Administrativo – 40 vagas;

– 40 vagas; Analista Ambiental – Licenciamento Ambiental – 35 vagas;

– Licenciamento Ambiental – 35 vagas; Analista Ambiental – Recuperação Ambiental, Monitoramento e Uso Sustentável da Biodiversidade, Controle e Fiscalização – 39 vagas;

– Recuperação Ambiental, Monitoramento e Uso Sustentável da Biodiversidade, Controle e Fiscalização – 39 vagas; Analista Ambiental – Gestão, Proteção e Controle da Qualidade Ambiental – 22 vagas.

