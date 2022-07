Acusada de matar jovem por ciúmes no Acre tem prisão mantida e vai passar por exame de insanidade mental

Por Edmilson Ferreira

Em maio de 2022, o volume de vendas do comércio varejista variou negativamente no Acre, caindo 0,1%, frente a abril. Na comparação com o resultado de maio de 2021 a variação é de 0%, algo incomum.

Entre abril e março o resultado foi positivo, mas voltou a cair mesmo com as vendas típicas de maio, Mês da Mães e das Noivas. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta quarta-feira (13) pelo IBGE. Os fatores que puxaram o resultado negativo no período são a inflação do mobiliário, que subiu 10,1% em mai-2021, contra 21,2% em mai-2022; da alimentação no domicílio: 15,43% em maio de 2021, contra 16,36% em maio de 2022; e do material de Construção:15,44 % em mai-2022

Além de tudo, houve aumento na taxa de juros: 4,25% em mai-2021, contra 13% em mai-2022. No País, média móvel trimestral cresceu 0,7%. Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista variou -0,2% frente a maio de 2021, primeira taxa negativa após três meses de altas. O acumulado no ano chegou a 1,8% e o acumulado nos últimos 12 meses, a -0,4%.

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas variou 0,2%. A média móvel ficou em 0,2%. O acumulado no ano foi 1,0% e o acumulado em 12 meses, 0,3%.

Em maio, o comércio varejista brasileiro, na margem, apresenta estabilidade (0,1%) em relação a abril, registrando cinco meses consecutivos no campo positivo: 2,3% em janeiro, 1,4% em fevereiro, 1,4% em março e 0,8% em abril. Com isso, o patamar da série histórica ajustada sazonalmente está 6,0% acima do mínimo local, que foi em dezembro de 2021.

Frente a maio de 2021, o comércio varejista nacional variou -0,2% com resultados negativos em dez das 27 UFs, com destaque para: Amapá (-10,6%), Bahia (-7,4%) e Pernambuco (-7,0%). Por outro lado, pressionando positivamente, figuram 17 das 27 UF, com destaque para Roraima (11,0%), Alagoas (9,7%) e Mato Grosso do Sul (7,9%).

Considerando o comércio varejista ampliado, a variação entre maio de 2022 e maio de 2021 mostrou um recuo de 0,7% com resultados negativos em 11 das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Amapá (-11,1%), Pernambuco (-10,9%) e Bahia (-6,6%). Por outro lado, pressionando positivamente, estão 16 das 27 UFs, com destaque para Sergipe (11,2%), Roraima (8,2%) e Tocantins (7,2%).

As principais influências sobre o varejo, em maio, vieram de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria e Tecidos, vestuário e calçados, no lado positivo, e Móveis e eletrodomésticos e Outros artigos de uso pessoal e doméstico, no lado negativo.

Seis das oito atividades avançaram, na série com ajuste sazonal

A variação de 0,1% no volume de vendas do varejo, em maio de 2022, na série com ajuste sazonal, foi acompanhada de taxas positivas em seis das oito atividades, com destaque para: Livros, jornais, revistas e papelaria (5,5%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (3,6%), Tecidos, vestuário e calçados (3,5%), Combustíveis e lubrificantes (2,1%), Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (2,0%) e Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,0%).

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários