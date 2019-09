A autoridade policial destacou ainda que Diego da Silva foi o responsável pelo furto de vários fios

Investigadores da delegacia da 1ª Regional da Polícia Civil prenderam no final da manhã desta terça-feira (17), o morador de rua identificado como Diego Lima da Silva, acusado da pratica furtos em série de cabos e fio elétricos, a maioria praticados na região do conjunto residencial Jardim Tropical.

De acordo com o delegado titular da 1ª regional, Leonardo Santa Barbara, o acusado era contumaz no furto de fios, cabos e qualquer outro material que tivesse cobre em sua composição que eram vendidos em ferros-velhos e/ou oficinas de reciclagem. A autoridade policial destacou ainda que Diego da Silva foi o responsável pelo furto de vários fios e cabos elétricos de uma escola particular, localizada na entrada do conjunto residencial.

“Foram vários os registros de ocorrências dessa pratica delituosa que fizeram com que intensificássemos as investigações, e durante as diligencias conseguimos identificar o autor dos furtos e sua prisão era questão de tempo, o que aconteceu nesta terça-feira”, disse Santa Barbara.

Durante a operação os investigadores conduziram à delegacia para os devidos esclarecimentos um homem (nome não divulgado) que teria comprado o cobre extraído dos fios e cabos furtado da escola.

“Foi conduzido também, para prestar depoimento, um homem que havia comprado o cobre furtado da escola Maple Bear. Em conversa com os policiais ele revelou que comprou o material por menos de R$ 100”, comentou o delegado enfatizando que as investigações terão continuidade.

“A determinação da Direção Geral da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança é que intensifiquemos as investigações e as ações no combate a esse tipo de crime”, finalizou.

