Acusado de homicídio na zona rural de Brasiléia morre no Pronto-Socorro de Rio Branco

Foi uma noite para ficar na história do futsal do município de Brasiléia. A grande decisão entre os times do São Paulo Acreano e Atlético Ferreira aconteceu na noite deste sábado, dia 13, no ginásio de esporte Eduardo Lopes, que já vai passar por uma grande renovação.

A abertura do placar no primeiro tempo, ficou para o jogador do São Paulo durante um chute cruzado fazendo com o jogador do Atlético Ferreira tentasse desviar, mas colocou para dentro do gol, aos 2 minutos e 13 segundos.

A partir daí, os gols foram se alternando até o final do segundo tempo, empatando em 3×3. O empate que levou para a prorrogação, ficou a cargo do Atlético Ferreira, deixando a decisão final ainda mais para os torcedores que lotaram o ginásio.

Na prorrogação de 10 minutos divido em dois tempos de 5 minutos, todos os jogadores já estavam quase esgotados, mas, conseguiram manter o placar em 3×3, ficando então, a decisão para os pênaltis.

O capitão Jairo Amorim do Atlético Ferreira foi o primeiro a bater, mas, desperdiçou chutando para cima. O atacante do São Paulo, Alexandre Vieira, não desperdiçou e abriu o placar, marcando 0x1.

O atacante do Atlético Ferreira, Valderi Pereira, empatou 1×1 com o segundo chute, mas, com o primeiro gol desperdiçado. O segundo chute do jogador do São Paulo também não foi desperdiçado passando à frente no placar, 1×2

No terceiro chute do Atlético pelo jogador camisa 10, Marcos Pinto, chutou na trave desperdiçando o segundo chute, aumentando as chances do São Paulo, mas, que teve seu terceiro chute defendido pelo goleiro Rai Brito.

Seguindo na frente com gol de Ítalo Araújo, a decisão caso desperdiçasse, ficou para o goleiro do Atlético, Rai Brito, que chutou forte e marcou deixando o placar em 2×3.

A decisão então ficou para o time do São Paulo, com a vantagem de um gol. O camisa 11, Cauã não desperdiçou e aumentou o placar para 2×4, sem chance de reverter pelo Atlético Ferreira.

O time Associação Esportiva São Paulo, de Brasiléia, fundado em 2004, conseguiu o seu primeiro título municipal de futsal, além do prêmio de R$ 8.000,00. A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem esteve presente e entregou os troféus e medalhas aos atletas vitoriosos.

Neste ano, o campeonato de futsal de Brasiléia, homenageou o atleta Jean Kardec da Silva, que faleceu recentemente de causas naturais. Foi um dos grandes esportistas jogando em vários times e vitorioso em muitas decisões.

O jornal oaltoacre.com, juntamente com a Rádio Aldeia FM, fizeram a transmissão ao vivo da final. Veja os melhores momentos abaixo.



