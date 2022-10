Acusado de homicídio qualificado vai a júri popular após 6 anos em Brasiléia

O que era pra ser uma abordagem de rotina, terminou em perseguição com tiros por mais de 20km na BR 317, na noite desta quarta-feira, dia 12. Segundo foi relatado no Boletim de Ocorrência (B.O.), dois homens foram presos em flagrante e apreendido pouco mais de 10kg de cocaína que seriam levadas para a Capital do Acre, Rio Branco.

A ação dos policiais teve no km 3, já na saída da cidade de Epitaciolândia, quando uma guarnição da Polícia Federal após montar a barreira policial, que contou com o apoio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) posteriormente, viram um carro modelo Chevrolet/Onix, placas QLW 8639, por volta das 21 horas e sinalizaram para que este parasse.

O condutor A. R. C. O., de 32 anos, que estava na companhia de outro homem, E. V. do S., de 39 anos, reduziram e sinalizaram como se fossem parar no encostamento, quando os policiais se aproximaram, saíram em disparada pela estrada iniciando uma perseguição pela BR.

Nas proximidades da Ponte do Igarapé Encrenca, entre o km 6 e 7, passaram a atirar contra as viaturas que também revidavam a injusta agressão acompanhando o veículo. Foi quando perceberam que os ocupantes começaram a jogar pacotes pela janela, além de fazer ultrapassagens em alta velocidade de veículos pela estrada.

Após chegarem próximo ao desvio do km 28, o motorista perdeu o controle do carro após sair de uma curva, indo de encontro a um barranco chocando violentamente. A dupla de criminosos sofreu ferimentos pelo corpo, sendo socorridos e levados ao hospital de Brasiléia.

Um dos detidos teve que ser transferido para a Capital nas primeiras horas desta quinta-feira (13), enquanto o outro ficou sob observação com acompanhamento policial. Após a perseguição, foi realizado buscas pelo trecho que conseguiram localizar a droga.

O caso foi direcionado ao judiciário para as medidas cabíveis.

