Márcio, de 36 anos, foi preso nesta confessou à polícia que é autor da morte de José Francisco, conhecido como ‘Lorinho’, que estava desaparecido há 45 dias e seu corpo foi encontrado com as pernas decepadas, enterrado em uma cova rasa, no Ramal dos Terçados, zona rural de Sena Madureira.

Márcio disse à polícia que efetuou duas peixeiradas na vítima. Márcio, tem passagem já tem passagem pelo presídio de Rio Branco por assalto.

Entenda o caso:

‘Lorinho’ estava desaparecido há cerca de 45 dias. Após investigações da Polícia Civil de Sena Madureira, o corpo, que estava com as pernas cortadas, foi encontrado em uma cova rasa. Segundo os documentos encontrados com o corpo, a vítima é natural de Rio Branco. Até o momento, nenhum parente foi localizado para fazer o reconhecimento do corpo que está no IML.

