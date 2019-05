Um assalto seguido de sequestro na cidade de Xapuri ocorrido na noite desta quarta-feira, dia 1, terminou com a prisão dos três acusados após homens do 10º Batalhão localizado em Brasiléia foram acionados sobre o caso.

Segundo foi apurado, Diego da Silva Dantas, Valdinei do Nascimento Gusmam e Tailon Silva Flor, teriam ido até a casa do taxista Josué Galvao de Souza, localizada na zona rural distante cerca de 40 km da cidade de Xapuri, onde foi rendido e amarrado, para se apossarem de objetos da vítima.

Em seguida, o teria colocado no carro e se deslocaram para a cidade de Brasiléia e quando estavam no Bairro Ferreira, o taxista teria conseguido fugir. Momentos depois, algumas pessoas teriam localizado o veículo abandonado na BR 317, sentido Epitaciolândia/Xapuri com alguns objetos encima e acionaram as autoridades pelo número 190 (Emergência).

Com documentos que estava dentro do carro, os PM’s se deslocaram até Xapuri onde encontraram o irmão do taxista. Depois, foram até a casa na zona rural e encontraram a casa revirada sem ninguém. A partir, daí se iniciou buscas envolvendo Polícia Militar de Xapuri e Brasiléia, juntamente com a Polícia Civil.

Neste tempo, a vítima que conseguiu fugir já teria comunicado o fato na delegacia de Brasiléia. Foi quando os policiais conseguiram informações de quem poderia estar envolvido no caso e chegaram até o primeiro suspeito. Em seguida, mais dois foram detidos.

O carro, objetos e pertences foram localizados. Diego, Valdinei e Tailon foram levados para a delegacia, onde seriam ouvidos pela delegada e mais pessoas poderão estar envolvidas no caso. Uma espingarda calibre 16 também apreendida.

Veja vídeos.

