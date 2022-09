Foram entregues 10 novas camionetes na manhã desta segunda-feira, 26, para atender Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Prosseguindo com as ações de melhoria das condições estruturais, a administração do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) entregou nova frota de veículos, na manhã desta segunda-feira, 26. As 10 camionetes serão empregadas na melhoria dos serviços jurisdicionais.

Os integrantes da gestão, desembargadora Waldirene Cordeiro (presidente do TJAC) e desembargadores Roberto Barros (vice-presidente) e Elcio Mendes (corregedor-geral da Justiça), receberam os carros, juntamente com juízas e juízes de Direito, o procurador do Estado, Luciano Trindade, além diretoras e diretores da Justiça.

Do total de veículos, oito serão para tender a Comarca da Rio Branco e dois para Cruzeiro do Sul. Para presidente do Tribunal Waldirene Cordeiro a aquisição dos carros foi fruto do esforço de sua equipe e representa mais um avanço na melhoria da prestação dos serviços.

“Essa gestão conseguiu com muito trabalho adquirir 10 camionetes que vai certamente contribuir com a melhoria dos serviços prestados pelo Poder Judiciário. É com muita alegria que eu, desembargador Roberto e Elcio, todos os diretores e diretoras conseguimos fazer essa entrega hoje. Aqui serão disponibilizados camionetes para o interior nessa primeira leva e também para a Comarca da Capital e isso é muita alegria para todos nós”.

O vice-presidente do TJAC, desembargador Roberto Barros, também discorreu sobre os avanços da gestão na melhoria da infraestrutura do Judiciário acreano. “O transporte é fundamental para que nós possamos cumprir os mandados, para que nós possamos transportar os nossos colaboradores na entre as comarcas ou dentro das próprias comarcas. Então esses veículos são super importantes para todas as unidades de Rio Branco, porque elas conseguem viabilizar a prestação jurisdicional. E também são super importantes para nossas ações sociais, como projeto Cidadão e outros, em que precisamos desses veículos para acessar locais remotos, onde a população precisa da nossa presença e dos serviços judiciários”.

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Elcio Mendes, enfatizou que essa compra é resultado da união entre a equipe, além de beneficiar a população. “Isso faz parte de um planejamento da gestão antes da sua entrada e hoje nós conseguimos realizar esse sonho que é voltado para atender justamente a sociedade, através dos nossos servidores que terão veículo apropriado para poder chegar a qualquer local do nosso Estado”, comentou Mendes.