Adolescente de 15 anos morre afogado em açude neste domingo na Capital do Acre

O adolescente Alexandre que morava com uma tia no bairro Aroeira, de apenas 15 anos, morreu vítima de afogamento na tarde deste domingo, 4, em um açude localizado no Ramal do Pólo Geraldo Mesquita, região da Vila Acre, Segundo Distrito de Rio Branco, capital do Acre, junto com amigos.

Após algumas partidas de futebol, as crianças e os adolescentes resolveram tomar banho em um açude que fica em uma área particular, onde o proprietário não permite banho e nem pesca no local.

Após brincadeiras e diversão e alguns minutos, a vítima começou acenar com os braços, pedindo socorro, porém, os amigos não deram importância ao chamado de socorro. Foi quando sentiram falta do jovem alguns minutos depois, daí resolveram procurar as margens do açude, mas não foi encontrado.

Alguns resolveram mergulhar localizando o jovem submerso, já totalmente desacordado. Não souberam dizer quanto tempo que ele ficou no fundo do açude. Após retirar o jovem da água, começou uma maratona para tentar reanima-lo.

Alguns minutos depois, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), duas viaturas chegaram no local, a de suporte básico e de suporte avançado para ajudar no atendimento. Após quase 40 minutos reanimando a vítima, os paramédicos declararam que estava morto.

Segundo foi dito, Alexandre sabia nadar, mas, existe um enorme buraco no fundo do açude. Como ele não sabia mergulhou no para se refrescar com os amigos, terminando na tragédia.

O Instituto Médico Legal foi até o local e removeu o corpo para encaminhar até a sede para os procedimentos cabíveis, e depois liberar aos familiares.

