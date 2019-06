Por Iryá Rodrigues, G1 AC

O adolescente Eleagui Silva de Lima, de 17 anos, morreu após levar uma facada no peito. O crime ocorreu nesta sexta-feira (20), no Ramal Icurian, na zona rural de Assis Brasil, no interior do Acre. Segundo informações da família, ele estava em uma pescaria com colegas e, ao sair do local, foi perseguido por um deles e acabou sendo morto.